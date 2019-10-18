Роспотребнадзор не собирается запрещать пластиковые пакеты

Роспотребнадзор рассматривает вопрос сокращения производства пластиковых пакетов, но о полном их запрете речь не идет, передает "Интерфакс".

При этом в пресс-службе сообщили, что ведомство предлагает внести изменения в федеральный закон "Об отходах производства и потребления", проработав сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли в несколько этапов. Среди предложений – внедрение многократного использования некоторых видов тары и упаковки, новые технологии переработки отходов упаковочных материалов и многие другие.

Ранее появилась информация, что Роспотребнадзор планирует подготовку законопроекта о сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов.