Умер призер Олимпийских игр-1976 пловец Андрей Смирнов

Двукратный призер летней Олимпиады 1976 года Андрей Смирнов скончался в на 63-м гожу жизни, сообщили во Всероссийской федерации плавания. Спортсмен выиграл на Играх в Мюнхене серебро в эстафете 4х200 метров и бронзу на дистанции 400 метров комплексом.

Пловец был также призером чемпионата мира 1975 года и первенства Европы 1977 года. В последние годы, начиная с 2007-го Смирнов работал заместителем директора СШОР Кировского района Санкт-Петербурга. Причина смерти экс-спортсмена не называется. Федерация выразила соболезнования родным пловца.