"Вы решили хайповать?": коллега Марьянова раскритиковала "радужный" памятник на его могиле

Более двух лет назад оборвалась жизнь актера Дмитрия Марьянова. Его смерть вызвала множество домыслов, неоднозначных заявлений. Жизнь артиста можно было спасти, если бы на его просьбы вовремя обратил внимание персонал реабилитационного центра "Феникс". Однако даже после смерти судьба Марьянова не дает покоя многим. Например, не все согласны с памятником, установленным на могиле актера.

Актриса сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова раскритиковала надгробие. По ее словам, памятник выглядит пошлым и омерзительным. Все дело в том, что надгробие украшено крестом, заполненным радугой. "Дима был православным христианином. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста. Нет, он есть, но крест, заполненный радугой", — отметила Елена Ксенофонтова.

"Простите, но я больше молчать не могу", — с таких слов начала свое выступление, опубликованное в Instagram, актриса сериала "Кухня". Она отметила, что в течение двух лет на могиле Марьянова не было памятника, но в итоге родственники установили "циничный, осознанно пошлый" мемориал "не любви, а абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку".

Елена Ксенофонтова подчеркнула, что нужно уважать путь и выбор другого человека, а уж тем более выбор ушедшего. При этом актриса отметила, что на могиле не написано отчество артиста: "Дмитрий Марьянов… Спасибо, что не Димка". Кроме того, Ксенофонтова возмущена тем, что близкие перекопали могилу и изменили ее местоположение. "Памятник и крест должны стоять в ногах умершего", — отметила Елена.

Актриса заявила, что установившие такой памятник "опошлили и изгадили все, что могли". По ее словам, такое надгробие могли установить только те, кто не знал Марьянова: "На этом памятнике нет самого Димы. Он не заслужил, чтобы там был его лик. Вы стыдитесь его? Или вы решили быть в тренде, хайповать до последнего? Побойтесь Бога".

При этом Ксенофонтова отметила, что Марьянова действительно убили: "Но за это ответят не все, а те, кто должен ответить". Актриса попросила оставить в покое честное имя Марьянова: "Сколько же можно? Два года вы валяете его имя в грязи. И все это под флагом любви и желания справедливости. Я не верю вам. Остановитесь". В заключении видео актриса попросила прощения у Дмитрия Марьянова за себя и за всех.