Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

"Мы создали в Верховной раде межфракционное объединение "Кубань", которое займется возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", — сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, прославившийся тем, что пришел на заседание ПАСЕ в резиновых перчатках.

Именно он предложил создать это объединение и именно он его и возглавил.

"В первую очередь мы займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим пристальным вниманием", — заявил Гончаренко.

Правда, он соображает, что его идея абсолютно далека от реальности.

"Понятно, что сегодня мы не можем пойти на Кубань – никто нас туда не пустит", — сожалеет Гончаренко в видео на своем Youtube-канале. Тем не менее утверждает, что слышит, как "Москва скрежещет зубами". Нардеп Украины даже обратился к ведущей программы "60 минут" Ольге Скабеевой со словами: "Оленька, не бойся! Мы и до тебя дойдем обязательно".

Тринадцать депутатов Верховной рады создали межфракционное объединение под названием "Кубань". Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал создание этого объединения. Он отметил, что украинские депутаты перед тем, как "возвращать" территории, должны поинтересоваться мнением кубанцев об этой идее, "хотят ли они куда-либо возвращаться". Губернатор пригласил депутатов Верховной рады Украины посетить Кубанский государственный университет и послушать проходящие там лекции об истории края, чтобы в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать опрометчивых заявлений.