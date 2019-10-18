Подписан указ о создании "Военно-строительной компании"

В России появится "Военно-строительная компания". Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что новая структура создается для защиты государственных интересов при строительстве, ремонте или реконструкции военных объектов.

"Военно-строительная компания" будет создана Министерством обороны России и базироваться в Москве.