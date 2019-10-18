Экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Фергюсона обвинили в сдаче игры

В интересную плоскость вышло расследование коррупционного скандала в итальянском футболе. Один из фигурантов дела агент Джузеппе Пальяра в разговоре с журналистом "под прикрытием" сообщил, что в свое время дал взятку бывшему тренеру английского "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону.

Пальяра заявил, что сэр Алекс был в сговоре с ним и руководством туринского "Ювентуса" с целью обеспечить нужный итальянцам результат матча Лиги чемпионов против "МЮ". Британское издание The Telegraph сообщило, что якобы за это агент подарил знаменитому специалисту часы марки Rolex стоимостью 30 тыс. евро.

"МанЮнайтед" трижды проиграл "Ювентусу" в сезонах 1996-1997 годов. При этом итальянец обвинил Фергюсона еще и в том, что шотландский тренер получал деньги за трансферы футболистов и сотрудничал только с теми агентами, которые делились с ним.