Приговор Гайзеру оставлен без изменений

Приговор бывшему главе республики Коми Вячеславу Гайзеру, вынесенный Замоскворецким судом Москвы 10 июня, оставлен без изменения, соответствующее решение принял сегодня Мосгорсуд. За коррупционные преступления он должен будет провести в колонии строгого режима 11 лет и выплатить штраф в размере 160 миллионов рублей.

Прокуратура просила отменить оправдание Гайзера по статье об организации преступного сообщества. Однако эта жалоба, как и апелляция адвокатов, остались без удовлетворения. Мосгорсуд внес поправки в приговор относительно описания преступлений и порядка исчисления сроков наказания, однако сроки наказания суд оставил без изменения, сообщает ТАСС.

Как следует из материалов дела, с 2005 по 2015 годы Вячеслав Гайзер вместе с бизнесменом Александром Зарубиным незаконно завладели 100% акций птицефабрики "Зеленецкая", а также похитили 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми. Также ему вменялось получение много численных взяток, общая сумма которых превысила 200 миллионов рублей. Кроме того, экс-губернатор причастен к отмыванию миллиарда рублей.

Вместе с Гайзер были осуждены бывший заместитель Алексей Чернов и бывший член Совета Федерации Владимир Торлопов.