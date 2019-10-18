"Источник мира": Эрдоган пригрозил продолжением

Военная операция "Источник мира" продолжится, если США не выполнят свои обещания, пригрозил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Это означает, что вооруженные формирования курдов, которые находятся на северо-востоке Сирии должны быть отведены. При этом отряды турецкой армии останутся в районах, которые они взяли под контроль, пишет агентство ТАСС.

Кроме того, турецкий лидер прокомментировал письмо, которое ему прислал американский президент Дональд Трамп. Оно не имело ничего общего с вежливостью, признался Эрдоган, однако взаимное уважение не дает держать это письмо на повестке дня. "Но, когда придет время, будет сделано то, что нужно", — намекнул глава государства.

Также Эрдоган добавил, что Анкара хочет договориться с Москвой о выводе курдских сил из города Манбиджа. Если он будет под контролем сирийской армии, то причин для беспокойства у турецкого руководства не останется.

Встреча Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным намечена на 22 октября.

Операция турецких вооруженных сил "Источник мира" стартовала 9 октября. Анкара планирует создать буферную зону на северо-востоке Сирии, свободную от террористов и курдов-боевиков. Ее ширина должна составить 33 километра, а длина — 444 километра.