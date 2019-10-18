Сразу три дебоша произошло на борту летевшего из Москвы в Таиланд самолета

Богатым на хулиганские выходки выдался рейс авиакомпании Nordwind Airlines из Москвы на Пхукет, вынужденный совершить промежуточную посадку в Ташкенте — там одного из дебоширов высадили, тем паче он еще в полете пытался покинуть борт.

Первым сорвался пассажир из хвостовой части Boeing 777. К тому моменту, когда самолет преодолел половину пути, он изрядно набрался и принялся донимать попутчиков. В ответ на критику последовали брань и угрозы открыть дверь самолета. После первой же попытки выйти на дебошира навалились другие пассажиры, но связать его пищевой пленкой не получилось. В итоге командир экипажа запросил посадку в Ташкенте, где мужчину приводили в чувство уже полицейские.

Стоило лайнеру подняться в воздух, как между пассажирами вновь вспыхнул конфликт на алкогольной почве. Впрочем, его быстро погасили, попросту рассадив спорщиков.

Уже на подлете к Таиланду произошел еще один инцидент — уставший от табачного воздержания мужчина заперся в туалете и закурил. Сколько его не уговаривали бортпроводники, дверь он отворил только после того, как выкурил пару сигарет. Для него полет закончился в отделе тайской полиции.

СКР проводит доследственную проверку, так что по возращении оставшийся в Ташкенте пассажир может стать фигурантом уголовного дела.