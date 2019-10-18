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18 октября 201916:29

МИД Литвы объяснил заявление о размещении американского ядерного оружия

EPA

Хакеры от имени министерства иностранных дел Литвы распространили "новость" о просьбе президента страны Гитанаса Науседы к США создать военную базу в Литве и перевести в страну ядерное оружие с базы Инджирлик в Турции.

Как передает "Интерфакс", в МИД республики опровергли информацию о намерении руководства страны создать американскую базу.

Во внешнеполитическом ведомстве Литвы считают, что подверглись интернет-атаке, которую расследуют правоохранительные органы, в частности, Национальный центр кибернетической безопасности.

Пресс-атташе МИД Раса Якилайтене проинформировала международную общественность о том, что фейковую новость получили несколько СМИ, учреждения стран-членов НАТО, дипломатические представительства. При этом информация рассылалась с адреса департамента коммуникации и культурной дипломатии министерства иностранных дел Литвы — media@urm.lt.

В свою очередь, представитель вооруженных сил республики Лаймис Братикас связал хакерскую атаку с прибытием в Литву батальона США и подчеркнул, что эта тема будет неоднократно нагнетаться с целью дискредитации военного сотрудничества Вильнюса и Вашингтона.

500 американских военнослужащих с 29 танками M1 Abrams и 21 БМП Bradley будут находиться в Литве до весны 2020 года для участия в учениях.

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