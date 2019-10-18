Ярмарка "Золотой гранат", шахматный турнир и йога: составляем планы на выходные

Позаниматься йогой, побывать на "Городской ферме на ВДНХ" и узнать больше об истории Парка Горького: в афише предстоящих выходных, как всегда, очень много интересного. Как совершить путешествие в Армению, не покидая Москвы, и какие музеи можно посетить бесплатно?

На календаре пятница — а значит, пора устроить глобальную перезагрузку после рабочей недели. Для того, чтобы познать искусство полноценного отдыха и обрести гармонию, отправляйтесь на занятия по хатха-йоге. Вас будут ждать на открытой веранде Дома культуры ВДНХ.

Инструкторы научат не только физическим упражнениям, но и покажут особые техники, в основе которых — правильное дыхание. Не забудьте коврик для йоги.

Неравнодушным к живой природе стоит поспешить на "Городскую ферму на ВДНХ": здесь научат создавать природные гирлянды, высаживать злаковые культуры, а также проведут занятия в оранжерее и даже в хлеву.

В субботу отправляйтесь на осеннюю ярмарку "Золотой гранат" в павильоне "Армения". Гости узнают о культуре и традициях республики и даже смогут освоить азы резьбы по дереву. Ну и, конечно, вряд ли получится уйти без национальных ковров и сладостей.

А Парк Горького приглашает на школьные субботы. Дети и их родители побывают на открытом уроке москвоведения и смогут отправиться в путешествие по самым живописным маршрутам, узнавая о прошлом самого загадочного парка Москвы.

В воскресенье приходите в "Сокольники" со своими питомцами. На кинологическом стадионе владельцам собак объяснят, как понимать животных и как их правильно дрессировать.

Остаются последние дни до завершения Московской музейной недели. В эти выходные посетителей ждут в музее Маяковского и доме Гоголя, а также в музее космонавтики, усадьбах "Люблино", "Коломенское" и "Измайлово". Пока погода дарит теплые дни, оставаться дома точно не стоит.