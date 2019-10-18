В Севастополе мать приготовила на ужин годовалой дочке кашу с кислотой

В севастопольскую городскую больницу №5 поступила годовалая девочка с химическим ожогом глотки и пищевода. Причиной травмы стал ужин, которым мать накормила дочь.

Женщина призналась врачам, что приготовила годовалому ребенку кашу, но только вместо воды налила в кастрюлю кислоту. Мать не заметила ничего подозрительного и накормила ужином дочку. Когда ей стало плохо, женщина обратилась за помощью к медикам. В больнице годовалой девочке оказали необходимую помощь, но это не спасло ребенка от полученных ожогов глотки и пищевода, сообщает "Комсомольская правда".

По факту случившегося была организована проверка. В департаменте здравоохранения Севастополя рассказали, что девочка была доставлена в городскую больницу якобы в удовлетворительном состоянии, ей оказали необходимую помощь и уже через два дня выписали.