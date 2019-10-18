Кубок Кремля. Бенчич и Младенович сыграют в полуфинале

На теннисном турнире Кубок Кремля, который вошел в решающую стадию в Москве, определились первые полуфиналистки в состязании женщин. Ими стали третий номер "посева" швейцарка Белинда Бенчич и французская теннисистка Кристина Младенович.

Представительница Швейцарии встречалась в четвертьфинале с бельгийкой Кирстен Флипкенс. В первой партии соперницы бились буквально за каждое очко и им пришлось выяснять отношения на тай-брейке. Выиграла Бенчич – 7:6 (10:8). А вот во втором сете игра у Фипкенс откровенно не пошла, и ее соперница добилась победы очень легко – 6:1.

Младенович играла со второй "сеяной" представительницей Голландии Кики Бертенс. Здесь обе спортсменки приложили максимум усилий для победы и успех оказался на стороне француженки только после окончания трех партий – 6:4, 2:6, 6:1.