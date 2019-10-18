Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Ангелину Авдюкову

11 сентября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Ангелины Авдюковой из Керчи. У девочки на фоне врожденного поражения центральной нервной системы, сопровождающегося не менее тяжелыми заболеваниями – поражением слуха и эпилепсией, развилась дыхательная недостаточность. После тяжелого воспаления легких Ангелина оказалась в больнице, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С тех пор девочка нуждается в постоянной кислородной поддержке. Для того чтобы обеспечить ее в домашних условиях, требуется дорогая дыхательная аппаратура.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (426 600 руб.) собрана. 213 300 руб. внес РНКБ Банк (ПАО), 47 651 руб. собрали телезрители ГТРК "Таврида", 1 905 руб. собрали телезрители "Первого Крымского", 231 910 руб. собрали читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru. Всего собрано 494 766 руб. Мама Ангелины благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".