Олимпиада на Курилах. Губернатор Токио неудачно пошутила

В неловкое положение попала губернатор Токио Юрико Коикэ, которая предложила провести часть соревнований летней Олимпиады... на российских Южнокурильских островах. Посольство России в Японии посетовало, что шутка мэра столицы Игр-2020 неуместна.

Все началось с того, что Международный Олимпийский комитет рекомендовал организаторам японских Олимпийских игр перенести часть соревнований из Токио в город Саппоро из-за более прохладного климата в этом регионе.

Коикэ возмутилась прежде всего из-за того, что многочисленные службы столицы Японии уже потратили на подготовку Олимпиады множество сил и средств. В этой связи в одном из публичных выступлений губернатор Токио в шутку поинтересовалась, почему бы не перенести Игры на территорию южных Курильских островов.

Дипломаты российского посольства в этой связи отметили, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но при этом российские южные Курилы к ним никоим образом не относятся. В посольстве подчеркнули: хотелось бы, чтобы спорт объединял, а не служил поводом для конфронтации, которую может вызвать не слишком уместная шутка.