Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Илону Пасхалову

17 сентября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Илоны Пасхаловой из Ростовской области. У девочки тяжелое врожденное заболевание – муковисцидоз. Илона страдает хроническими заболеваниями легких, которые осложнились синегнойной инфекцией, разрушающей ткани легких и бронхов. Справиться с инфекцией может мощный антибиотик брамитоб (тобрамицин). Сейчас девочке по жизненным показаниям требуется годовой курс терапии этим эффективным и очень дорогим препаратом.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (450 650 руб.) собрана. 456 480 руб. собрали читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru. Всего собрано 456 480 руб. Мама Илоны благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".