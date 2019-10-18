Евгений Поддубный: Россия стала для сирийцев главным миротворцем

Российская военная полиция играет огромную роль в патрулировании линии соприкосновения правительственных войск и турецкой армии на севере Сирии. Об этом заявил руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Военкор прокомментировал последние новости с места событий. Протурецкие отряды боевиков вели ожесточенные бои с курдскими формированиями в районе населенного пункта Рас-эль-Айн. Есть жертвы среди мирного населения. До сих пор ситуация на северо-востоке Сирии не стабилизировалась.

В это время в Анкаре на встрече вице-президента США Майка Пенса с руководством Турции было заключено соглашение о "заморозке" военной операции "Источник мира" против курдов и создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе. Эрдоган решил приостановить войну на 120 часов.

По словам Поддубного, эффект от политических заявлений Турции и Соединенных Штатов будет очевиден в ближайшее время. Анкара потребовала, чтобы курды отвели вооруженные формирования на 30-40 км от границ с Турцией в буферную зону. Но захотят ли они уходить со своей земли, большой вопрос.

Поддубный напомнил, что сирийские курды при поддержке Российской Федерации договорились с официальным Дамаском о совместном противостоянии турецким войскам. Благодаря этой договоренности удалось избежать кровопролития в ключевых районах на северо-востоке Сирии.

Как отметил собкор ВГТРК, недалеко от населенного пункта Манбиджа не ведется никаких боевых действий. Американцы покинули город, и туда зашла сирийская армия.

"Более того, стартовала реализация договоренностей между лидерами курдских формирований и Дамаском о том, что курды начинают интегрироваться в силовые структуры Сирии. Это знаковое явление для местного населения и путь к тому, чтобы на севере региона был установлен мир", — добавил он.

Также Поддубный отметил российскую военную полицию, которая патрулирует линию соприкосновения Сирии и Турции. "Военным из России доверяют все стороны конфликта, с ними готовы идти на сотрудничество. Они являются посредником, их видят как миротворцев", — заключил корреспондент.