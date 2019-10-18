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18 октября 201917:31

"Ты в могилу, я в тюрьму": кто виноват в смерти многодетной матери из Златоуста

В конце сентября 2019 года в Златоусте от инфаркта умерла 26-летняя мать троих детей Светлана Сергеева. Родственники девушки уверены, что она была убита, но полиция посчитала труп некриминальным, потому не стала заводить уголовное дело. На похоронах присутствующие могли разглядеть на теле покойной синяки, кровоподтеки, замаскировать которые не помог даже грим. В "Прямом эфире" расследование: действительно ли девушка умерла от инфаркта или это было убийство.

Близкие Светланы Сергеевой уверяют, что она никогда не жаловалась на сердце. В настоящее время в Златоусте жители разделились на два лагеря. Одни считают, что причиной смерти девушки действительно стал инфаркт, другие полагают, что к этому причастен муж покойной Дмитрий. Основным доводом становится то, что из квартиры, где проживала семья, часто слышались звуки ссор и скандалов.

Сам Дмитрий отрицает свою вину и утверждает, что супругу любил и любит до сих пор. До приезда в город съемочной группы "Прямого эфира" мужчина находился на свободе, но с появлением камер его отправили в СИЗО и завели уголовное дело. Родители Светланы Алена и Анатолий Чиглинцевы рассказали, что в настоящее время трое детей покойной живут у них.

По словам мамы девушки, Дмитрий сам позвонил им в день трагедии. Он рыдал, истерил, рассказывая о том, что Светланы больше нет. У пострадавшей в момент обнаружения было разбито лицо, а кровь оказалась даже на паласе. Мать покойной согласна даже на эксгумацию, чтобы выяснить, кто причастен к смерти дочери.

Отец Светланы заявил, что Дмитрий в свои 25 лет уже трижды сидел. С его дочерью они познакомились по переписке, когда мужчина отбывал последний срок. Изначально возлюбленный дочери понравился им, но летом избил девушку скалкой так, что даже сломал ей руку. Сама Светлана просила родителей никому ни о чем не рассказывать — то ли боялась мужа, то ли так сильно его любила.

Соседка Сергеевых Наталья Кочева рассказала любопытный факт. Однажды Светлана хотела развестись с Дмитрием, но на это он пригрозил ей: "Ты знаешь, какой у нас будет развод: ты — в могилу, я — в тюрьму". По словам соседки, в утро, когда случилась трагедия, еще до обнаружения трупа, Дмитрий показал ей фото Светланы со словами "Смотри, какая она пьяная". Затем он ушел и из их квартиры послышался грохот, а когда вернулся, Наталья спросила у него: "Ты ее убил?". На это мужчина ответил: "Не знаю, пойдем посмотрим". Когда они зашли в квартиру, дома были девятимесячная дочь пострадавшей Ксюша и старший брат Матвей. Их мать признаков жизни не подавала, а сын сказал: "Дима убил маму".

До заключения в СИЗО супруг покойной дал интервью "Прямому эфиру" и рассказал, почему в тот день разозлился на жену. Якобы он заливал злость алкоголем, а когда пришел домой, то увидел, что она сама пьяная. Мужчина рассказал, что бил Светлану по щекам, поливал холодной водой, чтобы та пришла в чувство. Свою вину подозреваемый видит только в том, что вовремя не закодировал жену.

Другой сосед Салават Шарипов, в свою очередь, считает, что к смерти девушки ее супруг не причастен. Если в семье и были скандалы, то только по делу. По словам Салавата, именно он и его жена первыми после случившегося увидели Светлану. На ее теле не было синяков, лишь шла кровь изо рта, которая появилась якобы от попыток Дмитрия сделать ей искусственное дыхание.

Девушки, с которыми Дмитрий отдыхал в ночь накануне гибели Светланы Сергеевой, рассказали, что мужчина грозился разбить девушке лицо. Одна из сестер покойной, Галина Андросенко, утверждает в свою очередь, что кровь на паласе была уже до случившегося.

В студии также появился бывший супруг Светланы. Он рассказал, что не узнал на похоронах бывшую жену, настолько ее тело было изувечено. Мужчина не верит, что Светлана умерла от инфаркта.

Почему полиция не завела дело по факту гибели молодой женщины, хотя в частной беседе силовики признавали, что это убийство? Могли ли кровь, синяки и сломанное ребро появиться у Светланы от попыток реанимации? Почему родителей вынудили спешно похоронить дочь?

Кто из рассказчиков в этой истории врет, а кто говорит правду? И не было ли ошибкой решение о декриминализации домашнего насилия? Ответы — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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