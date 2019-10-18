Отец ценой своей жизни спас сына из-под колес автобуса

Житель казахстанского города Кызылорда бросился под автобус, чтобы спасти от верной гибели маленького сына. Сам мужчина скончался на месте, четырехлетний мальчик находится в реанимации.

ДТП произошло в первой половине дня 17 октября на углу улиц Абая и Алтынсарина. Мальчик, как видно на кадрах, неожиданно выбежал на проезжую часть прямо перед общественным транспортом. За ним ринулся 30-летний отец: он отдернул сына назад и заслонил телом, приняв удар на себя.

Мужчину отбросило почти на 10 метров вперед, к моменту прибытия фельдшеров он был мертв. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии, он находится в реанимации.

Несколько пользователей обратили внимание на то, что ребенок, вероятно, успел бы перебежать полосу, не попав под автобус, но его остановил отец.