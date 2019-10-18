Анна Блинкова вышла в полуфинал теннисного Luxembourg Open

Параллельно с московским Кубком Кремля в Старом Свете проходит еще один турнир Женской теннисной ассоциации Luxembourg Open-2019. До полуфинала этих соревнований добралась россиянка Анна Блинкова, которая выиграла у соотечественницы Маргариты Гаспарян.

Матч 66-й и 81-й ракеток мира получился неоднозначным. Поначалу соперницы брали свои подачи, но в один из моментов первого сета Блинковой удался брейк, после чего она выиграла партию со счетом 6:3. А вот во второй Гаспарян после проигрыша первой подачи неожиданно вызвала на корт врача и затем снялась из-за травмы.