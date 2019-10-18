Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Алису Литуеву

30 сентября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Алисы Литуевой из Новосибирска. У девочки тяжелое генетическое заболевание – несовершенный остеогенез, повышенная ломкость костей. Из-за частых переломов Алиса не может садиться, ползать, вставать. Чтобы остановить переломы и дать возможность ребенку нормально развиваться, необходимо дорогое лечение.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (532 656 руб.) собрана. 55 158 руб. собрали телезрители ГТРК "Новосибирск", 12 717 руб. собрали телезрители "НСК 49", 465 241 руб. собрали читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru. Всего собрано 533 116 руб. Мама Алисы благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".