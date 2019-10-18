Проект бюджета Москвы на три года рекомендован в МГД к первому чтению

Комиссии Мосгордумы рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона Москвы "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы". Соответствующее решение было принято в ходе совместного заседания комиссий.

Согласно документу, прогнозируемые доходы бюджета столицы в 2020 году составят 2 триллиона 798 миллиардов 726,5 миллионов рублей, в 2021 году — 3 триллиона 64 миллиарда 152 миллионов рублей, в 2022 году — 3 триллиона 356 миллиардов 190,9 миллионов рублей.

Законопроект на рассмотрение столичного парламента был внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Более половины расходов бюджета Москвы носят социальный характер, сообщила руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова в ходе совместного заседания комиссий Мосгордумы, посвященного подготовке к первому чтению проекта закона.

"В этом году социальная составляющая усилена, поэтому относительный показатель возрос с 50% до 53%. Мы всегда говорили о том, что социальная составляющая реальная, это можно посмотреть путем суммирования финансового обеспечения социально ориентированных государственных программ", — сказала Зяббарова.

Более 90% расходной части бюджета будет направлено на реализацию городских программ развития транспортной системы, образования, здравоохранения, культуры и других. Расходы социального характера составят свыше 1,7 триллионов рублей в год.

Расходы на государственные программы развития образования вырастут на 25,8%, здравоохранения — на 30,4%, спорта — на 63,7%, социальной поддержки жителей — на 18,4%. Это значительно превышает ожидаемые темпы инфляции.

На доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте, на оплату жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многие другие в бюджете предусмотрено 495,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2019 годом эти расходы увеличатся на 19%.

Высокотехнологичная медицинская помощь в 2020 году за счет бюджета города будет профинансирована в объеме 10,9 миллиардов рублей. Это на 29,8%, больше, чем в 2019 году. Расходы на обеспечение льготников бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием в 2020 году увеличатся до 45 миллиардов рублей.