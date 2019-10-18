Трамп и Эрдоган заставили Макрона усомниться в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что узнал о выводе американских военных из Сирии только благодаря сообщениям в Twitter. Более того, глава государства указал на тот факт, что страна-член альянса напала на одного из основных партнеров международной коалиции по борьбе с терроризмом.

Все это, по мнению Макрона, — большая ошибка Запада и НАТО. Она заставляет задуматься о функционировании Североатлантического альянса, пишет агентство ТАСС.

Также французский президент анонсировал возможную встречу лидеров стран НАТО, на которой будут присутствовать он, Ангела Меркель, Борис Джонсон и Реджеп Эрдоган. Необходимо восстановить согласованность действий, уверен Макрон. Он напомнил, что недавно европейские государства осудили действия Анкары и приняли общее решение ограничить поставки оружия в Турцию.



Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, сообщила, что планирует обсудить с Эрдоганом не только военную операцию в Сирии, но и весь комплекс вопросов. Она особо отметила, что защищает соглашение с Турцией о размещении на ее территории беженцев из Сирии и призвала не смешивать эту проблему с другими вопросами.

Тем временем Турция объявила, что разместит еще 12 наблюдательных постов в Сирии. Они будут находиться в новой зоне безопасности, созданной турецкими военными.

Одновременно с этим, Эрдоган отметил, что его страна не будет бесконечно бороться с терроризмом в Сирии. Эта обязанность лежит на властях Арабской Республики.