Екатерина. Самозванцы

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
18 октября 201917:35

Мини-футбол. Тюмень и Москва примут элитный раунд Лиги чемпионов

mfktyumen.ru

В швейцарском Ньоне УЕФА провел жеребьевку элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу (футзалу). Два российских клуба – чемпионы страны из "Тюмени" и команда КПРФ, — получили право провести данный этап состязаний на домашней площадке.

Сибирский клуб проведет соревнования в спорткомплексе "Центральный", сообщает издание "Тюменская арена", и к нему в гости приедут соперники по группе "В": португальский "Спортинг", команда "Ново Вриеме" из Хорватии и казахстанский "Аят".

Матчи квартета "А", в котором "маткой" оказался российский клуб КПРФ, пройдут в Москве (место будет определено позднее). Вместе с "коммунистами" в столице Росии сыграют команды "Халле-Гооик" из Бельгии, "Мостар" (Босния и Герцеговина) и словенский "Добовец".

В группу "С" попали казахстанский "Кайрат", "Бенфика" (Португалия), "Эль-Посо" (Испания) и "Пезаро" (Италия). Вышеперечисленные команды будут играть на площадке клуба из Казахстана.

Четвертая группа под литерой "D" проведет матчи в Минске. Белорусская команда "Столица" будет принимать испанскую "Барселону", украинский "Продэксим" и пражскую "Спарту" (Чехия). Матчи элитного раунда Лиги чемпионов пройдут с 19 по 24 ноября.

Сейчас

17:34

Вынужденная посадка в Казани: врачи не смогли спасти младенца

17:09

Трамп и Эрдоган заставили Макрона усомниться в НАТО

16:29

Убийство в мечети: число жертв возросло до 62

16:15

МИД Литвы объяснил заявление о размещении американского ядерного оружия

15:07

Подписан указ о создании "Военно-строительной компании"

14:55

Роспотребнадзор не собирается запрещать пластиковые пакеты

14:37

Взрывы в афганской мечети: десятки погибших и раненых

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп и Эрдоган заставили Макрона усомниться в НАТО

Трамп и Эрдоган заставили Макрона усомниться в НАТО

27 минут назад
Вынужденная посадка в Казани: врачи не смогли спасти младенца

Вынужденная посадка в Казани: врачи не смогли спасти младенца

1 минута назад
Убийство в мечети: число жертв возросло до 62

Убийство в мечети: число жертв возросло до 62

1 час назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 19 октября

20:00

Программа "Вести в субботу"

20 октября

20:00

Программа "Вести недели"
Все трансляции
Застреливший клиента екатеринбургского банка налетчик был пьян

Застреливший клиента екатеринбургского банка налетчик был пьян

44 минуты назад
Евгений Поддубный: Россия стала для сирийцев главным миротворцем

Евгений Поддубный: Россия стала для сирийцев главным миротворцем

33 минуты назад
Отец ценой своей жизни спас сына из-под колес автобуса

Отец ценой своей жизни спас сына из-под колес автобуса

1 час назад
Подписан указ о создании "Военно-строительной компании"

Подписан указ о создании "Военно-строительной компании"

2 часа назад
Олимпиада на Курилах. Губернатор Токио неудачно пошутила

Олимпиада на Курилах. Губернатор Токио неудачно пошутила

1 час назад
Приговор Гайзеру оставлен без изменений

Приговор Гайзеру оставлен без изменений

2 часа назад
Появились новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана

Появились новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана

4 часа назад
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

2 часа назад
"Ты в могилу, я в тюрьму": кто виноват в смерти многодетной матери из Златоуста

"Ты в могилу, я в тюрьму": кто виноват в смерти многодетной матери из Златоуста

37 минут назад
Михаил Горбачев написал письмо Владимиру Путину

Михаил Горбачев написал письмо Владимиру Путину

12 часов назад
Бойтесь своих страхов: главная интрига сериала "Екатерина. Самозванцы"

Бойтесь своих страхов: главная интрига сериала "Екатерина. Самозванцы"

17.10.2019 17:41
Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

16.10.2019 15:55
Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

14.10.2019 08:10
США отказались от гибких дискет в системе контроля ядерных запусков

США отказались от гибких дискет в системе контроля ядерных запусков

34 минуты назад
В Интернет утекли кредитные истории миллиона россиян

В Интернет утекли кредитные истории миллиона россиян

1 час назад
Места размещения дорожных камер автомобилистам покажут по-новому

Места размещения дорожных камер автомобилистам покажут по-новому

1 час назад
В Севастополе мать приготовила на ужин годовалой дочке кашу с кислотой

В Севастополе мать приготовила на ужин годовалой дочке кашу с кислотой

1 час назад
Лукашенко назвал причину "мордобоя на площадях"

Лукашенко назвал причину "мордобоя на площадях"

2 часа назад
Техновидение. Зачем смартфону радар, а смарт-колонке - синтезатор?

Техновидение. Зачем смартфону радар, а смарт-колонке - синтезатор?

2 часа назад
Смотрите в эти выходные "Расследование Эдуарда Петрова": "Провал театра убийств"

Смотрите в эти выходные "Расследование Эдуарда Петрова": "Провал театра убийств"

2 часа назад
Сразу три дебоша произошло на борту летевшего из Москвы в Таиланд самолета

Сразу три дебоша произошло на борту летевшего из Москвы в Таиланд самолета

2 часа назад
Карельские коммунальщики пошли в акустическую атаку на должников

Карельские коммунальщики пошли в акустическую атаку на должников

2 часа назад
Mazda не будет выпускать электрокроссовер. Но что же тогда?! Мы узнали (видео)

Mazda не будет выпускать электрокроссовер. Но что же тогда?! Мы узнали (видео)

2 часа назад
Роспотребнадзор не собирается запрещать пластиковые пакеты

Роспотребнадзор не собирается запрещать пластиковые пакеты

2 часа назад
Игорь Саруханов рассказал, как женился на змее

Игорь Саруханов рассказал, как женился на змее

3 часа назад
Умер призер Олимпийских игр-1976 пловец Андрей Смирнов

Умер призер Олимпийских игр-1976 пловец Андрей Смирнов

3 часа назад
Немцы переделают нацистский бункер в отель

Немцы переделают нацистский бункер в отель

3 часа назад
Барселону парализовала забастовка: ночь обещает быть жаркой

Барселону парализовала забастовка: ночь обещает быть жаркой

3 часа назад
Звуковые "подсказки" помогают мозгу эффективнее решать проблемы во сне

Звуковые "подсказки" помогают мозгу эффективнее решать проблемы во сне

4 часа назад
Коллекторы занялись ипотечными долгами

Коллекторы занялись ипотечными долгами

4 часа назад
Всё моё тело – оружие: вышел бесцензурный трейлер "Терминатора 6"

Всё моё тело – оружие: вышел бесцензурный трейлер "Терминатора 6"

5 часов назад
Анимация захватывает "Оскар": новый рекорд

Анимация захватывает "Оскар": новый рекорд

5 часов назад
На берегу Тобола: фотоистория из Кургана

На берегу Тобола: фотоистория из Кургана

5 часов назад
Топ-10 городов-лидеров по показателю экологической мобильности

Топ-10 городов-лидеров по показателю экологической мобильности

5 часов назад
Получилось! Марсианский "крот" снова копает

Получилось! Марсианский "крот" снова копает

5 часов назад
Культовый внедорожник Mitsubishi Pajero уходит из России

Культовый внедорожник Mitsubishi Pajero уходит из России

5 часов назад
Погода на выходные: осень порадует теплом

Погода на выходные: осень порадует теплом

7 часов назад
Выявлен ключевой белок долгожителей

Выявлен ключевой белок долгожителей

8 часов назад
Долги российских дачников будут списывать с банковских карт

Долги российских дачников будут списывать с банковских карт

8 часов назад
Переселение автодуш: группа ГАЗ планирует возродить "Победу"?

Переселение автодуш: группа ГАЗ планирует возродить "Победу"?

8 часов назад
Вести.net: Mail.Ru Group запустила программу лояльности на свои сервисы

Вести.net: Mail.Ru Group запустила программу лояльности на свои сервисы

8 часов назад
"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

17.10.2019 14:24

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку