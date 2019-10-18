Мини-футбол. Тюмень и Москва примут элитный раунд Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне УЕФА провел жеребьевку элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу (футзалу). Два российских клуба – чемпионы страны из "Тюмени" и команда КПРФ, — получили право провести данный этап состязаний на домашней площадке.

Сибирский клуб проведет соревнования в спорткомплексе "Центральный", сообщает издание "Тюменская арена", и к нему в гости приедут соперники по группе "В": португальский "Спортинг", команда "Ново Вриеме" из Хорватии и казахстанский "Аят".

Матчи квартета "А", в котором "маткой" оказался российский клуб КПРФ, пройдут в Москве (место будет определено позднее). Вместе с "коммунистами" в столице Росии сыграют команды "Халле-Гооик" из Бельгии, "Мостар" (Босния и Герцеговина) и словенский "Добовец".

В группу "С" попали казахстанский "Кайрат", "Бенфика" (Португалия), "Эль-Посо" (Испания) и "Пезаро" (Италия). Вышеперечисленные команды будут играть на площадке клуба из Казахстана.

Четвертая группа под литерой "D" проведет матчи в Минске. Белорусская команда "Столица" будет принимать испанскую "Барселону", украинский "Продэксим" и пражскую "Спарту" (Чехия). Матчи элитного раунда Лиги чемпионов пройдут с 19 по 24 ноября.