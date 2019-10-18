Застреливший клиента екатеринбургского банка налетчик был пьян

В екатеринбургском офисе банка "Открытие" не было охранника, а ворвавшийся внутрь с обрезом в руках налетчик был пьян, следует из официального заявления СКР. Осмотр места происшествия сняли на видео.

В помещение на улице Малышева 37-летний Виталий Дикушин зашел ближе к полудню 18 октября. На голове у него была маска с изображением лица, а в руках обрез охотничьей двустволки 16 калибра. Потребовав выдать ему наличные, подвыпивший мужчина саданул из орудия в потолочную камеру наблюдения. В этот момент со своего места сорвался 57-летний Олег Лебедев — отважный мужчина попытался вырвать обрез из рук, однако злоумышленник успел выстрелить в его сторону. Ранение оказалось фатальным — Лебедев скончался.

"После этого находившиеся в помещении банка граждане смогли самостоятельно обезвредить и задержать подозреваемого", — отмечается в релизе ведомства.

Охранника в офисе финансовой структуры не было, при этом руководство банка заявило, что сотрудники действовали строго по инструкции.

Подозреваемому, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей, грозит вплоть до пожизненного заключения по статьям "Убийство, сопряжённое с разбоем" и "Разбой". Знавшие Дикушина люди отзывались о нем как о спокойном и уравновешенном человеке. Что его толкнуло на вооруженный грабеж, остается загадкой.