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18 октября 201918:22

Чрезмерное увлечение россиян яйцами: мнение экспертов

фото: Russian Look

Жители России стали есть меньше куриных яиц, чем это было в 1990 году. В настоящее время человек съедает около 270 штук. Говорить о том, много это или мало, неправильно, поскольку надо оценивать их долю в общем рационе. С соответствующим заявлением выступил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Согласно отчету аналитиков Sberbank Investment Research, в среднем россиянин употребляет в год яиц на 8 процентов больше нормы, которая составляет 260 штук. В США нормой является показатель в 240 яиц, в Евросоюзе — 210. При этом россиян по поеданию куриного продукта обгоняют жители Китая — они употребляют в среднем по 300 яиц в год. В отчете отмечается, что азиатская страна является крупнейшим мировым рынком яйца, сообщает РИА Новости.

Виктор Тутельян опроверг данную статистику. По его словам, это все вранье, что россияне едят много яиц. Если в 1997 году человек съедал в среднем 297 штук в год, то сейчас только 270. При этом надо оценивать долю яиц в рационе как источник белка, жира, холестерина. "Поэтому я бы не говорил об избыточном потреблении яиц", — отметил Тутельян. По его словам, в неделю можно съедать по 3-4 яйца и это не нанесет никакого вреда здоровью.

В то же время генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева рассказала, что врачи рекомендуют съедать по одному яйцу каждый день. По ее данным, потребление данного продукта в России на душу населения составляет в настоящее время около 280 штук в год.

По словам Бобылевой, яйцо — это продукт, который крайне необходим для здоровья. Потому рост его потребления выше нынешнего уровня отразится на здоровье населения только положительно.

Генеральный директор Российского птицеводческого союза отметила, что яйцо остается одним из самых дешевых продуктов. При этом оно оптимально для употребления, поскольку обладает качеством, его невозможно подделать. В яйце содержится полный комплекс веществ, необходимый для полноценного развития живого организма.

Врач, ведущий программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Сергей Агапкин заявил, что в последние годы получено много исследований, которые говорят о том, что потребление яиц никак не отражается на здоровье человека либо позитивно. Также эксперт привел пример, согласно которому потребление яиц нельзя снижать. По словам Агапкина, на здоровье россиян больше сказывается то, что они пьют огромное количество газированных напитков с большим содержанием сахара.

Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал РИА Новости, что потребление яиц находится на умеренном уровне, гораздо более низком, чем в Китае, Мексике или Японии.

По мнению эксперта, рост потребления яиц у россиян может быть связан с различными факторами, в числе которых традиционность продукта в рационе питания, а также снижение реальных доходов. Кроме того, влияет на это сезонный фактор, например, в период празднования православной Пасхи. Березнюк отметил, что пищевое яйцо и куриное мясо на сегодня являются одним из наиболее доступных видов животного белка.

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