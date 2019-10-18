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18 октября 201918:33

"Мерил Стрип среди генералов" раскритиковал Дональда Трампа

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис ответил на заявления президента США Дональда Трампа, что он самый переоцененный генерал. Военачальник напомнил, что ранее американский лидер назвал переоцененной актрисой Мерил Стрип, пишет агентство РИА Новости.

По этой логике, пошутил Мэттис, он может считать себя Мерил Стрип среди генералов, что даже почетно. Вместе с тем, экс-министр предположил, что единственный "не переоцененный" военный для Трампа — это полковник Сандерс. Генерал имел в виду основателя сети ресторанов быстрого питания KFC Харланда Сандерса, который в армии никогда не служил и никаких воинских званий, конечно, не имеет. А "полковник" – это просто прозвище.

Не забыл Мэттис и как Трамп избежал военной службы. В шестидесятые годы будущий президент США предоставил справку, что у него костная шпора на ноге. "Я заработал свои шпоры на поле боя", — похвастался генерал.

Джеймс Мэттис, также известный под прозвищем "Бешеный пес", поступил в Корпус морской пехоты в 1969 году и дослужил до звания генерала. Участвовал в операциях "Буря в пустыне" и "Несокрушимая свобода", во вторжении в Афганистан и Ирак. Кандидатуру Мэттиса на пост министра обороны предложил сам Трамп в 2017 году. Однако уже в конце декабря 2018 году "Бешеный пес" подал в отставку.

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