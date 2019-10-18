Кубок Кремля. Александрова уступила Муховой в четвертьфинале

На теннисном турнире Кубок Кремля, который проходит в эти дни в Москве, продолжаются матчи 1/4 финала в женском и мужском разрядах. В состязания "слабого пола" очередную победу праздновала чешка Каролина Мухова, которая переиграла россиянку Екатерину Александрову.

Как уже сообщали Вести.Ru, Мухова проводит отличный турнир. В первом раунде она переиграла победительницу двух состязаний "Большого шлема" нашу Светлану Кузнецову. Затем во втором круге оставила не у дел четвертую ракетку Кубка Кремля хорватку Донну Векич.

Формально и Александрова была фаворитом в их матче, поскольку у россиянки был восьмой номер "посева". Но Мухова отлично провела свой третий матч в Москве и выиграла в двух партиях – 6:3, 6:4. В полуфинале она сыграет с победительницей пары двух наших теннисисток – Анастасии Павлюченковой и Вероники Кудерметовой.