Бывший банкир Рафанович экстрадирован в Россию

Бывший банкир Олег Рафанович, незаконно завладевший более 38 миллионами рублей, экстрадирован из Словении в Россию.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, беглый экс-банкир был доставлен на родину в сопровождении сотрудников российского отделения Интерпола и Федеральной службы исполнения наказания.

50-летний Рафанович обвиняется в том, что от лица банка "Сенатор" заключил в 2008 и 2009 годах кредитные договоры с подконтрольными ему фирмами на общую сумму в 38 миллионов рублей. После того, как в 2009 году Центробанк отозвал лицензию у "Сенатора", экс-банкир забрал полученные деньги себе и уехал из России.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере". В 2015 году Рафанович был объявлен в международный розыск, в 2017-м задержан полицией на территории Словении.