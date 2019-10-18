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18 октября 201919:03

Баня, водка и Собчак: пранкеры предупредили губернатора Аляски об опасности

Пранкеры из России, известные на просторах Интернета как Вован и Лексус, разыграли губернатора Аляски Майка Данливи. Они позвонили ему, представившись экс-премьером Украины Владимиром Гройсманом, а также бывшим послом Украины в США Валерием Чалого.

Запись розыгрыша опубликована на YouTube-канале пранкеров. В разговоре Вован и Лексус, выставляя себя в качестве украинских политиков, пытаются убедить Данливи в том, что Москва проводит в Вашингтоне кампанию, к которой присоединился американский репер 50 Cent. Он якобы поет песни с требованием отдать Аляску России в обмен на баню, водку, гармонь, лосось и валенки. В качестве доказательства пранкеры предложили губернатору послушать отрывок из песни группы "Любэ" "Не валяй дурака, Америка!". Кроме того Вован и Лесус попросили задержать, допросить и внести в санкционные списки Николая Расторгуева.

Пранкеры рассказали о "хитрой" схеме России, которая хочет провести фейковый референдум о независимости Алсяки, после чего начать процедуру ее включения в состав России. В качестве доказательства Вован и Лексус привели Ксению Собчак, которая якобы является родственницей Владимира Путина. По словам пранкеров, она приезжает с миссией и неофициально общается с представителями различных политических, гражданских сил, в том числе собирается на Аляску, чтобы устроить там провокации. Майк Данливи на это ответил, что данная информация обязательно будет передана в Вашингтон.

Кроме того, губернатор Аляски сказал, что якобы уже что-то слышал по поводу кампании, проводимой Россией. При этом Данливи не уверен в достоверности этого.

Судя по всему, розыгрыш был сделан несколько месяцев назад, но опубликован только в пятницу. Не исключено, что он приурочен ко Дню Аляски, который отмечается 18 октября.

 

Губернатор Аляски не первый человек, который становится жертвой пранкеров. Ранее на удочку Вована и Лексуса попались губернатор американского штата Юта Гарри Герберт, сенатор Линдси Грэм, премьер Северной Македонии Зоран Заев.

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