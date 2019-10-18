Хосеп Гвардиола: Европа должна вмешаться в конфликт в Каталонии

Наставник футбольного клуба английской премьер-лиги "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз высказался о ситуации в родной для него Каталонии. Как уже сообщали Вести.Ru, массовые акции протеста идут в Барселоне и всей области после судебных приговоров политическим лидерам региона.

"Международное сообщество должно помочь нам разрешить этот конфликт, — цитирует Гвардиолу Чемпионат.Ru. – Должны ли публичные люди из таких стран, как Англия, высказываться на этот счёт? Да, я так считаю".

"Нам нужна Европа, чтобы решить этот конфликт. Настало время, когда люди не очень хорошо доверяют друг другу в Испании и Каталонии", — заявил 48-летний специалист, который большую часть карьеры футболиста провел в "Барселоне", а затем тренировал лучший каталонский клуб в течение четырёх лет.