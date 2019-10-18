В Казани подписали соглашение о создании Евразийского паркового конгресса

Превратить город в парк. Лучшие архитекторы со всего света собрались на всемирном парковом конгрессе World Urban Parks в Казани. В течение следующих трех дней в международном выставочном центре "Казань Экспо" ожидается выступление более сотни приглашенных спикеров. Мероприятие посетят делегаты из США, Европы, Новой Зеландии, Австралии, стран СНГ и Африки, всего - около тысячи человек.

Специалисты уже успели обсудить новое русло развития территории у реки Казанки. На эту тему была презентована новая масштабная программа. И эта идея стала одной из многих, которая получила зеленый свет.

Также в рамках пленарного заседания было подписан договор о создании Евразийского паркового конгресса. Известно, что в его состав войдут эксперты из стран СНГ и Российской Федерации. А первым совместным начинанием станет соглашение между Россией и Казахстаном о совместном развитии общественных пространств.

Съемочная команда ГТРК "Татарстан" продолжает работать на месте событий. Подробности — в ближайших выпусках.

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