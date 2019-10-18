Хачанов зачехлил ракетку после четвертьфинала Кубка Кремля

Определились первые полуфиналисты на теннисном турнире Кубка Кремля в мужском одиночном разряде. Ими стали француз Адриан Маннарино и итальянец Андреас Сеппи, который в своем четвертьфинальном поединке одолел россиянина Карена Хачанова.

Хачанов, который имел в Москве второй номер "посева", числился потенциальным фаворитом. И начал матч он вполне пристойно, переиграв соперника в первой партии со счетом 6:3. Это же счет был зафиксирован во второй и третьей партиях, но только в пользу Сеппи, который усилил игру на фоне "развалившегося" россиянина.

Маннарино, который стоит на седьмой строчке в списке сильнейших игроков Кубка Кремля, встречался с четвертым номером "посева" сербом Душаном Лайовичем. Здесь игра не сильно затянулась, несмотря на упорный первый сет – 7:6 (7:3), 6:1 в пользу француза.