Частная клиника в Киеве торговала органами похищенных людей

Правоохранительные органы Украины в четверг, 17 октября, нагрянули с обыском в частную медицинскую клинику, расположенную в Киеве. За ней давно следили, подозревая в противозаконных действиях. Как только собралось достаточно доказательств, было принято решение провести обыск медучреждения. Частная клиника подозревается в торговле человеческими органами на черном рынке. Владелец клиники полностью отрицает обвинения.

В поле зрения правоохранительных органов оказался медицинский центр по улице Курнатовского. Во время обысков в здании были обнаружены контейнеры с жидким азотом, подписанные как "сердце", "почки". По предварительным данным следствия, на продажу выставлялись органы похищенных людей, сообщает "Информатор".

Владелец клиники и его адвокат вину полностью отрицают. По их словам, клиника имеет хорошую репутацию и серьезное имя, работая в том числе и с иностранцами, потому происходящие события сильно им портят имидж. Также владелец отметил, что в медучреждении находилась иностранка, которая недавно перенесла операцию, а правоохранительные органы нарушили ее покой.

На месте работали представители Главного управления полиции Киева, а также Департамент по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Детали происшествия установит следствие.