Трамп переговорил с Эрдоганом и узнал о намерении евролидеров

Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о том, что переговорил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, и тот по-прежнему привержен прекращению военной операции на севере Сирии.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter, подчеркнув, что небольшой минометный и снайперский огонь со стороны курдов был быстро подавлен турками, а в принципе, обе стороны надеются на прекращение военной операции.

Трамп подчеркнул, что ему сообщили о готовности руководителей некоторых европейских стран принять у себя боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Он сообщил, что это хорошо, но возвращение игиловцев "должно быть осуществлено после того, как мы схватим их".

17 октября Вашингтон и Анкара сообщили, что договорились о приостановке на 120 часов турецкой военной операции против курдов на севере Сирии, чтобы вывести из 30-километровой зоны курдские боевые формирования.

В августе 2019 года Трамп заявил, что США не собирается держать у себя захваченных ранее в Сирии боевиков и отправит их в страны происхождения, в частности в европейские – в разные годы через ИГИЛ прошли около 10 тысяч граждан стран Евросоюза.