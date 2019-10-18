Гонконгцам готовы гарантировать "жизнь на уровне украинцев"

Все больше международных сил грубо вмешиваются в дела Гонконга, подогревая протестные настроения, рассказал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. В частности, поделиться опытом с митингующими приезжают и украинцы.

"Вроде бы они ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: "Мы хотим так жить, как украинцы", — пояснил дипломат изданию "Комсомольская правда".

По данным Международного валютного фонда, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Гонконге в 2018 году составил более 64 тысяч долларов, а на Украине — более 9 тысяч, сообщает РИА Новости.

"Цели сепаратистов достигнуты не будут. Но вот эта их цель — жить на уровне Украины — вполне достижима", — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Массовые акции начались в Гонконге еще в начале лета. Люди протестуют против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, который позволит выдавать правонарушителей материковому Китаю. С октября началась новая волна манифестаций из-за введенного запрета на ношение масок во время массовых собраний. Помимо этого, митингующие требуют независимого расследования действий полиции и освобождения задержанных участников акций.