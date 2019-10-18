Из-за таяния вечной мерзлоты Россия ежегодно теряет от 50 до 150 миллиардов

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков заявил, что ежегодные потери России, связанные с таянием вечной мерзлоты, составляют от 50 до 150 миллиардов рублей.

По словам чиновника, оттаивание почвы несет угрозу для инфраструктуры, а также большого числа строений в Арктике. Крутиков отметил, что изучение вечной мерзлоты должно быть одним из приоритетов государства и проблему необходимо решать, поскольку ущерб от нее растет с каждым годом, сообщает Bloomberg.

В июле 2019 года из многоквартирного двухэтажного дома были эвакуированы более 50 жильцов. Это было связано с аномальной жарой, из-за которой начал оттаивать верхний слой грунта вечной мерзлоты. Такое явление привело к смещению свай здания.