Каталонский бунт: в Барселону подтянулись анархисты из других стран

Десятки тысяч каталонцев из шести городов автономии, десятки трактористов и фермеров, а также студенты всех закрытых накануне учебных заведений Барселоны парализовали движение в Барселоне. Самая масштабная за неделю протестов всеобщая забастовка началась, однако уличные войны еще не закончились. Студенты забрасывают гвардейцев белой краской и камнями, а силовики в буквальном смысле ставят бунтарей на колени. По данным испанского МВД, среди провокаторов не только местные — накануне в Барселоне высадились несколько анархистских группировок из Италии, Франции и Греции.

Это уже даже не шествия, а живые реки из людей, идущих по автострадам. Движение закрыто, на замке и граница с Францией. Горящие покрышки очень четко передают настроения примерно половины всех людей, живущих в Каталонии.

- Мы хотим показать, что народ Каталонии мирный. Но мы не согласны с тем, как испанское правительство обращается с нами и нашими политическими представителями. Это несправедливо, что они в тюрьме.

Протестуют семьями: она на мосту, сама живет в Барселоне, а ее сын внизу в толпе идет из другого города около 20 километров. Поток людей кажется бесконечным. Трехдневный пеший марш подходит к концу.

Столица Каталонии сегодня бастует. Сторонники независимости закрыли магазины и бизнес, не работают музеи, трудно добраться до аэропорта, около полусотни рейсов отменили.

Это работники порта: хотя закон запрещает политические стачки, их лозунги все об одном — отпустить заключенных и не делать ни шага назад.

С обращением к властям Каталонии выступил и бывший глава женералитета Карлес Пучдемон, который сегодня сдался бельгийской полиции.

"Я предстал перед судьей, и он установил условия для моего освобождения без залога. Я не могу покинуть страну без его ведома, властям известно мое место жительство, и я должен предоставлять необходимую информацию по запросу. Это начало процесса в рамках бельгийского правосудия, которое может привести к решению о выдаче ордера на арест", — заявил Карлес Пучдемон, в 2016-2017 годах глава правительства Каталонии.

Нынешний глава Ким Торра объявил, что готов провести еще один референдум, хотя этот путь уже привел его соратников в тюрьму — они получили от 9 до 13 лет. Предложение привело к расколу в парламенте и шквалу критики в адрес Торры со стороны своих же. А испанская пресса вышла с заголовками "Торра остался один". Свою стратегию глава региона пояснил "Вестям" в эксклюзивном интервью.

"Мы хотим быть государством, как и все остальные. И главное — хотим иметь возможность решать, можем ли мы быть государством. Мы хотим знать, как это сделали шотландцы, канадцы, есть ли большинство в Каталонии, которое хочет независимости. Мы думаем, что есть. Если будет референдум, и люди скажут, что хотят остаться в Испании, я тут же подам в отставку", — объяснил Ким Торра, председатель правительства Каталонии.

Конфликт затягивает все больше сфер. Уроженец Каталонии, тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал решить конфликт с Мадридом политически. Тем временем, главное футбольное дерби — матч между мадридским "Реалом" и "Барселоной" — по соображениям безопасности перенесли на зиму.

- Мы хотим, чтобы матч состоялся и прошел здесь, а не в Мадриде. Поэтому жаль, что игры сейчас не будет.

А вот как выглядит центр города: яблоку негде упасть, людей так много, что полиции пришлось перекрыть улицы. Напряжение растет с каждой минутой, рискуя пойти по ночному сценарию. Но страсти выплескиваются гораздо раньше, баррикады начинаю гореть еще до наступления темноты.

Накануне ночью сторонники независимости дрались с теми, кто за единую Испанию. Каталонская полиция их разнимала, используя дубинки и пули.

Под огонь протестующих все чаще попадают и журналисты. Полиция жалуется на отсутствие четких приказов и неразбериху, арестованы больше 200 человек. Причем стражи порядка перешли на новую тактику: внедряют своих людей в ряды бунтарей и работают в гражданской одежде.

"Лица, ответственные за насилие и беспорядки, будут установлены и представлены суду, чтобы получить соответствующее наказание. Мы не имеем права оставить серьезные преступные действия в городах Каталонии безнаказанными", — пообещал Педро Санчес, премьер-министр Испании.

Гражданская гвардия Испании заблокировала сайты, через которые шла координация мирных акций. Это лишь раззадорило молодежь. В Барселону подтягиваются еще и анархисты из Страны Басков. Не получая ответа на мирные акции, бунтари обещают достучаться до Мадрида, используя силу.