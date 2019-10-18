В УЕФА приняли решение развести команды России и Косово

Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по чрезвычайным ситуациям приняла решение развести команды из России и Косово на международных турнирах, об этом сообщает пресс-служба организации.

Таким образом, команды из России и Косово не смогут пересекаться в турнирах УЕФА до дальнейших распоряжений. Такое решение принято в связи с опасением по поводу безопасности проведения футбольных матчей между командами из России и Косово.

При этом стоит отметить, что женские сборные России и Косово попали в одну группу отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Обе игры, которые запланированы на 4 октября 2019 года и 9 июня 2020 года, будут проведены на нейтральных полях.