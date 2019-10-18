"Локомотив" одержал пятую победу кряду в РПЛ, обыграв на выезде "Ахмат"

В матче 13-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" на выезде в Грозном обыграл местный "Ахмат" со счетом 2:0. Для железнодорожников эта победа стала пятой кряду в чемпионате России.

У победителей встречи голами отметились Александр Коломейцев и Жоау Мариу, забившие на 23-й и 86-й минутах соответственно.

"Локомотив" с 29 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, а "Ахмат", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на 14-й строчке, имея в активе 12 очков.

В следующем туре чемпионата России подопечные Юрия Семина в воскресенье, 27 октября, на поле "РЖД-Арены" примут столичный "Спартак", а грозненцы днем ранее дома сыграют с тульским "Арсеналом".