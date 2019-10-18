Осужденная за мошенничество экс-чиновница Васильева превратилась в Еву и зовет на выставку

"В современном мире исключительно сложно увидеть вещи такими, какие они есть, выстроить индивидуальное мировоззрение", — гласит глубокомысленный пост Евгении Васильевой, которая вернулась в соцсети после долгого молчания. Эта та самая Евгения Васильева, которая по версии русскоязычной "Википедии" является управленцем и предпринимателем. Хотя, пожалуй, не меньше заслужила почетное звание селебрити. В конце концов, мало кто еще из этих самых предпринимателей и управленцев удостаивался внимания от всей страны, а вот она такое внимание получила.

Если кто-то вдруг забыл: отбывала наказание за мошенничество, после выхода на свободу ушла в тень и теперь снова появилась в медийном пространстве. В качестве интернет-блогера пишет, например, про "границы между реальностью и иллюзией", да еще и ссылается на Гоголя. В общем, философствует и получает преимущественно одобрительные комментарии от подписчиков. Однако этим дело не ограничивается: покоряет еще и новые художественные высоты.

Живопись, фото, скульптуры (конечно, из бронзы) — экспозиция в одном из столичных бизнес-центров называется "Русь". Художница Ева — это псевдоним экс-чиновницы Евгении Васильевой, тут уже нет никакой тайны.

"Когда они беседовали с Пьером Карденом, он ей сказал: деточка, ты молодец, что взяла себе такой псевдоним. Как вы понимаете, Карден в стилях, наверное, что-то понимает", — говорит Елизавета Плавинская, куратор выставки, искусствовед.

Сам Пьер Карден — казалось бы, откуда бывшая чиновница может знать модельера с мировым именем? А познакомились они на одном из средиземноморских фестивалей искусств. Но вряд ли беседовали о криминальном прошлом Васильевой. Приговор — пять лет колонии за мошенничество по делу "Оборонсервиса". Пока была под домашним арестом, появилось время на творчество. Сначала были стихи о свободе.

Птицу в клетке заперли, крылья погубили,

Тяжесть нацепили, под замок закрыли.

И свободно птица больше не летает.

Трепетно отныне птица увядает.

На новой выставке Евы играют с форматами: запустили четверостишия задом наперед. Может, автор хочет повернуть время вспять?

Выставка "Русь" посвящена творчеству Гоголя. Вот, например, березы, восход, триколор... Не все, правда, поняли, при чем тут великий русский писатель. Но важнее другое.

"Сейчас у нее есть имя. Нет ни одного человека, который про нее не слышал. Это хорошие стартовые позиции", — объясняет Сергей Заграевский, художник, академик Российской академии художеств.

На открытии экспозиции нет ни селебрити, ни заметных художников. Нет и самой Евы. Зато среди гостей много адвокатов, готовых оправдать и такое искусство. Пиар здесь выходит на первый план.

"Это попытка смены аватара. Она отсекает кусок прошлого вместе с куском своего имени. Конечно, это попытка изменить не только себя, но и свой образ в глазах других, тех, кто привык ее видеть блондинкой из Молочного переулка", — считает Евгения Стулова, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

Именно такой она предстала, например, в своем клипе. Он был записан пять лет назад и посвящен начальнику и возлюбленному Васильевой, экс-министру Сердюкову.

Теперь нет не только блондинки в тапочках. Первые картины выставляются только в "Инстаграме", где даже портреты имеются: Зюганов, Канделаки, Сердюков. Выполнены в стили примитивизма. Теперь же Васильева (она же Ева) творит в абстрактном стиле. Выставляется в Италии, Франции, США. Купить картины пока нельзя.

На сайте галереи художницы Евы выставлены достижения и награды. В биографии значатся три высших юридических образования и два художественных, упоминаний о судимости нет.

"Язык искусства преодолевает все неприятности: и юридические, и политические. Даже если у нас есть какие-то обстоятельства, то есть и какой-то золотой балкончик в театре, на который мы можем выйти и на некоторое время стать идеальным", — объясняет Елизавета Плавинская, куратор выставки, искусствовед.

Пять лет назад у Васильевой изъяли 19 килограммов золота и чемодан с драгоценностями. Потом вернули, потому что ущерб государству был возмещен. Так что на свой золотой балкон ей в любом случае хватает. Но сколько художнику понадобится белил, чтобы за Евой люди перестали видеть осужденную чиновницу Васильеву?