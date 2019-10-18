Экоактивист залез на Биг-Бен и потребовал, чтобы ему позвонил британский премьер

Полиция задержала забравшегося на строительные леса башни Биг-Бен в центре Лондона активиста экологического движения Extinction Rebellion, одетого в маску и парик, напоминающие премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в Скотленд-Ярде.

Мужчина в соответствии со статьей о борьбе с организованной преступностью и посягательством на охраняемый объект, был задержан полицейскими.

Им оказался 43-летний Бен Аткинсон, который отказывался слезть, пока лично Джонсон не позвонит ему. В ожидании звонка он вывесил флаг Extinction Rebellion, движения, которое выступает против климатических изменений и борется с угрозой потери биоразнообразия.