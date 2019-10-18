Соперник "Локомотива" по Лиге чемпионов "Байер" крупно проиграл "Айнтрахту"

В матче восьмого тура немецкой бундеслиги "Айнтрахт" на поле домашней "Коммерцбанк-Арены" во Франкфурте разгромил леверкузенский "Байер", забив три безответных мяча – 3:0.

У победителей встречи дубль оформил португалец Гонсало Пасьенса (4-я, 17-я минуты) и единожды отличился нидерландец Бас Дост (81).

"Айнтрахт" с 14 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а "Байер" расположился на восьмой строчке, имея в активе также 14 очков. В следующем туре чемпионата Германии "орлы" 27 октября на выезде сыграют с "Боруссией" М, а "львы" днем ранее примут "Вердер".

Напомним, "Байер" – соперник московского "Локомотива" по групповому этапу Лиги чемпионов. В первой игре железнодорожники на выезде обыграли немецкую команду (2:1), а ответный матч состоится 26 ноября в Москве.