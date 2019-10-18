Британский парламент обсудит новое предложение Брюсселя по Brexit

В Британии в субботу рассмотрят новое соглашение по Брекзит. Его утвердили в Брюсселе по итогам двухдневного саммита. Палата общин проголосует по тексту обновленного документа, в котором постарались избежать появления жесткой границы с Северной Ирландией.

Именно из-за этого вопроса — отвергли предыдущий вариант сделки. В случае, если документ в Лондоне будет принят, Европарламент готов проголосовать за него в начале следующей недели, отмечает телеканал "Россия 24".