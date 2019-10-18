Жан-Клод Юнкер покидает пост главы Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался на итоговой пресс-конференции в Брюсселе. Этот саммит стал для него последним в должности. 31 октября его сменит Урсула фон дер Ляйен, сообщает телеканал "Россия 24".

"Я буду гордиться до последнего дня моей жизни, что мог служить Европе", — заявил Жан-Клод Юнкер под аплодисменты аудитории.