В Бейруте полиция разогнала протестующих водометами и газом

В столице Ливана полиция пыталась разогнать акцию протеста при помощи водяных пушек и гранат со слезоточивым газом. Есть пострадавшие.

Протестующие перекрыли трассу в аэропорт Бейрута — пассажирам пришлось добираться туда пешком. На улицах вновь жгут покрышки. Люди недовольны новыми налогами, поскольку кабинет министров одобрил налог на использование приложений типа WhatsApp, а также налог на табачную продукцию. Протестующие — требуют отставки правительства, сообщает телеканал "Россия 24".