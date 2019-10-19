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19 октября 201900:37 Анастасия Ефимова

Единство вселенского православия стало главной темой прошедшего в Москве Русского Народного Собора

Единство вселенского православия стало главной темой прошедшего в Москве Русского Народного Собора

О том, как важно укреплять духовные основы и сохранять национальную идентичность, говорили в Москве участники Всемирного Русского Народного Собора. Приветствие им направил Владимир Путин. А возглавил собор Патриарх Кирилл — он напомнил об опасности "раскольнических" тенденций в связи с последними решениями Элладской православной церкви.

Это не чья-то безумная прихоть и уж точно не случайное совпадение. На заседании ежегодного форума Всемирного русского народного собора патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразился – предельно конкретно.

"Это реализация совершенно конкретного плана, который преследует две цели. Во-первых, оторвать Россию от греческого мира, а греческий мир от России. Потому что в сознании злоумышленников, а иначе я не могу назвать этих стратегов, русская церковь представляется им некоей мягкой силой, посредством которой Россия влияет на окружающий мир", — заявил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

В реализации этого плана предоставление автокефалии украинским раскольникам, видимо, только первый пункт. Второй – фактически заставить другие церкви эту независимость признать. Что, как поспешили сообщить киевские медиа, и произошло по итогам собора Элладской православной церкви. Впрочем, как выяснилось, это не совсем так.

"Формулировки выбраны такие, что, ну, они не прямые, от них можно отказаться, их можно отыграть. То есть, там ситуация такая, что вот это решение Константинопольского патриархата, оно вызывает сильные споры среди самих греков, внутри Элладской церкви. Против этого решения выступает ряд и иерархов, и священников, и благочестивых мирян. То есть, по этому поводу есть сильная напряженность внутри Элладской церкви", — считает Сергей Худиев, обозреватель православного журнала "Фома".

Тот факт, что напряженность и несогласие внутри Элладской церкви, действительно, есть, подтверждает уже сама процедура принятия документа. Ведь согласно правилам, за него должны были высказаться все участники Собора. Но голосование не проводилось. Документ за подписью архипастырей в открытом доступе опубликован не был. Более того, два греческих митрополита открыто заявили: в обсуждении принимали участие только 33 митрополита из 81. И принятое ими решение — недействительно. А митрополит Кифирский обратился патриарху Элладской церкви Иерониму с открытым письмом.

Судя по всему, статус решения Элладской церкви, как минимум, небесспорен. И считать его вступившим в силу можно будет только в том случае, если лидера украинского раскола Епифания будут упоминать во время литургий и направят ему соответствующие официальные грамоты. А поскольку единства по этому вопросу в греческом мире нет, Русская православная церковь решила не прерывать молитвенное общение с собратьями. За исключением тех, кто поддерживает раскол.

"Когда на последнем Синоде, Священном Синоде РПЦ, было решено не разрывать общение со всей полнотой Элладской православной церкви, а только с теми, кто признает так называемую ПЦУ, Православную церковь Украины, на самом деле, никакую не церковь, а всего лишь националистическую секту, канонической автокефальной церковью, вот с теми и будет произведен разрыв евхаристического общения. А с теми, кто придерживается православных взглядов на каноническую территорию, а Украина это каноническая территория РПЦ, с теми, конечно, никакого разрыва не будет", — уверен Михаил Тюренков, руководитель религиозной редакции телеканала "Царьград".

То, что структура, которую некоторые греческие иерархи готовы признать, не что иное, как раскольническое формирование, очевидно. Ведь единственная каноническая церковь Украины ни за какой автокефалией ни к кому никогда не обращалась. Аргумент, который не раз высказывался и Русской православной церковью, и видными иерархами церкви Элладской. Но Архиепископ Иероним их проигнорировал.

"И то, что сегодня происходит вокруг Русской православной церкви, вокруг всей этой проблемы признания или непризнания украинских раскольников православными церквами: во всей этой истории есть нечто, что не декларируется, но что является главной целью тех закулисных сил, которые развязали эти раскольнические тенденции. В русской церкви мы это хорошо понимаем, но это сегодня понимают и наши братья в Греции, других православных церквах", — отметил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

И в этой непростой ситуации восстановить единство вселенского православия становится основной задачей. Как отметил патриарх Кирилл, задачей непростой. Но критически важной. Для сохранения духовной независимости русской церкви.

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