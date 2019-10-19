Рублев вышел в полуфинал Кубка Кремля, где сыграет с Чиличем

Российский теннисист, 31-я ракетка мира Андрей Рублев в четвертьфинал Кубка Кремля в Москве в двух сетах за один час 12 минут обыграл представителя Сербии Николу Милоевича со счетом 6:2, 6:3.

Рублев дважды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти, а у Милоевича, занимающего 164-е место в рейтинге ATP, один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка из двух.

Таким образом, Рублев вышел в полуфинал турнира, где ему будет противостоять хорват Марин Чилич (25), обыгравший в 1/4 финала француза Жареми Шарди (66) – 6:4, 4:6, 7:6 (7:2).