Где грань между пародией и оскорблением? Брат Валентины Толкуновой подал в суд на пародиста

"Похабная пародия", "кривляние", сдобренное "сальными шуточками" — неприкрытое возмущение брата певицы Валентины Толкуновой. Эмоций не скрывает — ведь через девять лет после смерти звезды советской эстрады — вдруг услышал ее голос на записи частного выступления. Правда, визуальный ряд со знакомыми звуком сочетается с трудом.

Образ вроде бы такой же, как и у самой Толкуновой — длинный хвост, макияж, широкое платье-балахон. Вот только что-то смущает. В манерной подаче легко угадывается пол того, кто скрывается под маской двойника. В образе советской певицы — мужчина. Артист жанра травести-шоу. Даже сценический псевдоним имеется — Пелагея Бабкина.

Такие же видео есть и с более камерных мероприятий. Для, скажем так, узкой группы любителей. Вот только для семьи Толкуновой всё происходящее — "ниже плинтуса". Честь сестры решили отстаивать. Подготовили заявление в прокуратуру. Жалуются на незаконную эксплуатацию певицы и требуют начала уголовного производства.

Он повесил парик на гвоздь еще 6 лет назад и теперь не понимает, почему вся Россия вспоминает его выступления конца нулевых. Артист Павел Богданов 10 лет пел песни Валентины Толкуновой, Ольги Воронец и Людмилы Гурченко. Образ исполнительницы шлягера "Я не могу иначе" был – любимым, потому что с Валентиной Васильевной у него в свое время были приятельские отношения. Сейчас, когда Богданов ушел со сцены, неожиданный иск от братьев покойной звезды он называет не иначе как провокацией.

"Сергею Толкунову уже 70 лет. Я не думаю, что он копался в интернете так тщательно и выискивал. И когда он был моложе, когда выкладывались видео, он вообще не отреагировал никак", — недоумевает Павел Богданов, пародист, двойник Толкуновой.

Богданова обвиняют в том, что он не смог донести до публики светлый образ Валентины Толкуновой, а его выступления скорее похожи на глумление над памятью ушедшей звезды.

"Образ Валентины Толкуновой у меня ассоциировался с таким ангелом, он такой чистый, нежный. Если брать меня как артиста и человека, который перевоплощался на проекте, я бы, наверно, подошел к этому очень осторожно, потому что люди, которые уже ушли из жизни, это какая-то ответственность", — считает Армен Хачатурян, финалист шоу "Один в один".

Смущает родственников покойной и аудитория Пелагеи Бабкиной. Артиста, например, приглашали выступить в проекте "Голубые мечты". В мире двойников это обстоятельство признают, но относят к издержкам профессии – какая разница, куда нести настроение праздника.

"Я не противник, будь это обычное ДК или будет специфический клуб, допустим. Если качество…Я вот работаю везде абсолютно: на вечеринках, на днях рождения, на заказниках, все на свете", — поясняет Андрей Обогрелов, пародист, двойник Аллы Пугачевой.

Цех служителей парика и перьев готов встать на защиту своего коллеги и предлагает родным Валентины Васильевны подать в суд не на Богданова, а на очень популярного артиста, чьи пародии на Толкунову как раз можно назвать обидными.

"Вот там действительно исковеркан образ Валентины Васильевны Толкуновой. Это немыслимый парик, немыслимая коса эта неимоверная, непонятно на что похожая. Там действительно были кривляния. Со стороны Богданова нет ничего такого абсолютно", — полагает Вячеслав Шалинский, участник шоу пародий.

Не верят в перспективы дела "Толкуновы против Пародия на Толкунову" и юристы. "А что такое образ Валентины Толкуновой? Длинные волосы, убранные в хвост? Какое-то белое платье? Мейкап? Нет, здесь невозможно, потому что человек как он выглядит, так и выглядит. Потому что даже если человек одевается как-то похоже на своего кумира, получить патент, получить охрану образа как интеллектуальную собственность – невозможно", — считает Мария Ярмуш, адвокат.

Корреспондент, которая первой написала о претензиях Толкуновых к Пелагее Бабкиной, в свободное от журналистики время тоже не прочь погреться в лучах чужой славы. Надя Румер в интернете называет себя официальным двойником Елены Ваенги.

В любом случае, Богданов для нее – давно не конкурент. Бывший артист травести-шоу последние годы работает по своему профильному образованию – поваром.