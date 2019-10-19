Баскетбол. "Зенит" одержал первую победу в Евролиге, обыграв "Олимпиакос"

В матче третьего тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги петербургский "Зенит" на площадке "Пис энд Френдшип Стадиум" в Греции обыграл местный "Олимпиакос" – 77:68 (20:19, 18:17, 15:11, 11:17, 13:4).

У победителей встречи самыми результативными стали Матеуш Понитка (18 очков), Густаво Айон (10 + 10 подборов) и Алекс Ренфро (10), а у гостей больше всех набрали Никола Милутинов (16 + 16 подборов), Кевин Пантер (16).

"Зенит" одержал первую победу в Евролиге и занимает 17-е место в турнирной таблице, а "Олимпиакос" расположился десятой строчке. В следующем матче турнира петербуржцы в пятницу, 25 октября, примут греческий "Панатинаикос".